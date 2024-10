Testament : le retour de Practice What You Preach en version rééditée

Testament s’apprête à rééditer son album emblématique « Practice What You Preach » en janvier prochain. Sorti initialement en 1989, cet album a marqué un tournant pour le groupe de thrash metal américain, les propulsant dans les classements et consolidant leur statut. Cette réédition, en plus de présenter des morceaux remasterisés, offrira également des contenus additionnels exclusifs, donnant une nouvelle perspective sur cette époque charnière pour le groupe. Testament souhaite ainsi rendre hommage à l’album qui a grandement contribué à leur succès et à l’évolution de leur son.

