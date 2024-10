Chronique de l’album Highly Irresponsible de Better Lovers

Le premier album de Better Lovers, Highly Irresponsible, marque un grand retour des anciens membres d’Every Time I Die et Greg Puciato, connu pour sa voix inimitable dans The Dillinger Escape Plan. Ce projet s’appuie sur le punk hardcore, le metalcore et même des éléments de mathcore, créant une œuvre dynamique et déstabilisante. Chaque morceau exploite la capacité vocale de Puciato pour offrir des émotions contrastées, de la rage brute aux subtilités introspectives, tout en surprenant l’auditeur par des changements de rythme et des variations intenses.

Les riffs chaotiques et imprévisibles des guitaristes Jordan Buckley et Will Putney apportent un groove infaillible et une énergie débordante, appuyés par des lignes de basse imposantes et une batterie qui ne laisse aucun répit. Enregistré sous la houlette de SharpTone Records, Highly Irresponsible se distingue par sa capacité à sortir des sentiers battus et à emmener l’auditeur dans un périple sonore brutal et inventif.

Pour les fans d’Every Time I Die ou de The Dillinger Escape Plan, cet album est un incontournable qui transcende les genres et promet de captiver par son approche audacieuse et explosive.

Track Listing:

1. « Lie Between The Lines » 4:29

2. « Your Misplaced Self » 1:32

3. « A White Horse Covered In Blood » 3:18

4. « Future Myopia » 3:38

5. « Deliver Us From Life » 4:28

6. « Drowning In A Burning World » 2:44

7. « Everything Was Put Here For Me » 3:26

8. « Superman Died Paralyzed » 3:27

9. « At All Times » 4:36

10. « Love As An Act Of Rebellion » 3:19

Durée totale: 34:57

