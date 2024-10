SCARLEAN dévoile « Tainted by Ink of Fears » en vidéo

Communiqué: SCARLEAN frappe fort avec son tout nouveau titre « Tainted by Ink of Fears », une véritable claque musicale qui vous plonge au cœur de l’émotion brute.

Enregistré et masterisé avec précision au FATLAB STUDIO, ce morceau est accompagné d’un clip saisissant, réalisé par CANA PROD et co-écrit avec DVRK MEDIA. C’est du 100% homemade, pensé et peaufiné par les cinq musiciens talentueux d’Avignon, qui maîtrisent chaque aspect de leur art avec brio.

« Tainted by Ink of Fears » explore avec intensité la peur de perdre ceux qu’on aime. Puissant, émouvant, et techniquement irréprochable, ce titre transcende les émotions pour offrir une expérience unique. SCARLEAN prouve une fois de plus qu’ils sont des créateurs visionnaires, repoussant sans cesse les limites de leur univers sonore.

Une création à ne manquer sous aucun prétexte – préparez-vous à être bousculés !

