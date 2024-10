GHOST annonce sa tournée mondiale dont 3 concerts en France

Alors que le groupe vient tout juste d’annoncer la sortie en DVD/Blu-ray de son long métrage « Rite Here Rite Now« , GHOST poursuit son Histoire en la reprenant justement là où le film s’est arrêté, et révèle, aujourd’hui, les dates de sa prochaine tournée mondiale !

3 concerts sont prévus en France :

Samedi 26 avril 2025 : Lyon – Décines / LDLC Arena

Dimanche 27 avril 2025 : Toulouse / Zénith Toulouse Métropole

Mardi 13 mai 2025 : Paris / Accor Arena

Prévente Artiste : du mardi 29 octobre à midi au jeudi 31 octobre 10h00

Préventes Live Nation / GDP : mercredi 30 octobre de 10h00 à 18h00

Mise en vente générale jeudi 31 octobre 2024 à 10h00

GHOST WORLD TOUR 2025 DATES:

Tue Apr 15 – Manchester, UK – AO Arena

Wed Apr 16 – Glasgow, UK – OVO Hydro

Sat Apr 19 – London, UK – The O2

Sun Apr 20 – Birmingham, UK – Utilita Arena

Tue Apr 22 – Antwerp, BE – Sportpaleis

Wed Apr 23 – Frankfurt, DE – Festhalle Frankfurt

Thu Apr 24 – Munich, DE – Olympiahalle

Sat Apr 26 – Lyon, FR – LDLC Arena

Sun Apr 27 – Toulouse, FR – Zénith Toulouse Métropole

Tue Apr 29 – Lisbon, PT – MEO Arena

Wed Apr 30 – Madrid, ES – Palacio Vistalegre

Sat May 3 – Zürich, CH – Hallenstadion Zürich

Sun May 4 – Milan, IT – Unipol Forum

Wed May 7 – Berlin, DE – Uber Arena

Thu May 8 – Amsterdam, NL – Ziggo Dome

Sat May 10 – Lodz, PL – Atlas Arena

Sun May 11 – Prague, CZ – O2 Arena

Tue May 13 – Paris, FR – Accor Arena

Wed May 14 – Oberhausen, DE – Rudolf Weber-ARENA

Thu May 15 – Hannover, DE – ZAG Arena

Sat May 17 – Copenhagen, DK – Royal Arena

Tue May 20 – Tampere, FI – Nokia Arena

Thu May 22 – Linköping, SE – Saab Arena

Fri May 23 – Sandviken, SE – Göransson Arena

Sat May 24 – Oslo, NO – Oslo Spektrum

Wed Jul 09 – Baltimore, MD – CFG Bank Arena

Fri Jul 11 – Atlanta, GA – State Farm Arena

Sat Jul 12 – Tampa, FL – Amalie Arena

Sun Jul 13 – Miami, FL – Kaseya Center

Tue Jul 15 – Raleigh, NC – Lenovo Center

Thu Jul 17 – Cleveland, OH – Rocket Mortgage FieldHouse

Fri Jul 18 – Pittsburgh, PA – PPG Paints Arena

Sat Jul 19 – Philadelphia, PA – Wells Fargo Center

Mon Jul 21 – Boston, MA – TD Garden

Tue Jul 22 – New York, NY – Madison Square Garden

Thu Jul 24 – Detroit, MI – Little Caesars Arena

Fri Jul 25 – Louisville, KY – KFC Yum! Center

Sat Jul 26 – Nashville, TN – Bridgestone Arena

Mon Jul 28 – Grand Rapids, MI – Van Andel Arena

Tue Jul 29 – Milwaukee, WI – Fiserv Forum

Wed Jul 30 – St. Louis, MO – Enterprise Center

Fri Aug 01 – Rosemont, IL – Allstate Arena

Sat Aug 02 – Saint Paul, MN – Xcel Energy Center

Sun Aug 03 – Omaha, NE – CHI Health Center

Tue Aug 05 – Kansas City, MO – T-Mobile Center

Thu Aug 07 – Denver, CO – Ball Arena

Sat Aug 09 – Las Vegas, NV – MGM Grand Garden Arena

Sun Aug 10 – San Diego, CA – Viejas Arena

Mon Aug 11 – Phoenix, AZ – Footprint Center

Thu Aug 14 – Austin, TX – Moody Center

Fri Aug 15 – Fort Worth, TX – Dickies Arena

Sat Aug 16 – Houston, TX – Toyota Center

Wed Sep 24 – Mexico City, MX – Palacio de los Deportes

