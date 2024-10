La prochaine tournée de GHOST se fera sans téléphone dans le public

Le groupe de métal suédois Ghost a annoncé que leur tournée mondiale de 2025 sera une expérience sans téléphone. Les spectateurs devront placer leurs téléphones dans des pochettes Yondr à leur arrivée, qui ne pourront être ouvertes qu’à la fin du concert. Cette décision fait suite à une expérience positive lors de leurs concerts en 2023, où l’absence de téléphones a permis une meilleure interaction avec le public.

Tobias Forge, le leader du groupe, a exprimé sa satisfaction quant à cette nouvelle règle, affirmant que les concerts sans téléphones ont été parmi les meilleurs qu’il ait jamais donnés avec Ghost. Il a noté que l’absence de téléphones a permis une connexion plus authentique et immersive entre le groupe et le public, rappelant les jours où il jouait dans des clubs plus petits.

En plus de préserver l’expérience pour les nouveaux spectateurs, cette mesure vise également à éviter les distractions et à maintenir l’intimité des performances. Les dates de la tournée incluent des arrêts dans plusieurs grandes villes européennes, telles que Manchester, Paris et Berlin, avec des billets disponibles en prévente dès maintenant.

Voici les dates de la tournée 2025:

04/15 Manchester, UK – AO Arena

04/16 Glasgow, UK – OVO Hydro

04/19 London, UK – The O2

04/20 Birmingham, UK – Utilita Arena

04/22 Antwerp, BEL – Sportpaleis

04/23 Frankfurt, DE – Festhalle Frankfurt

04/24 Munich, GER – Olympiahalle

04/26 Lyon, FRA – LDLC Arena

04/27 Toulouse, FRA – Zénith Toulouse Métropole

04/29 Lisbon, POR – MEO Arena

04/30 Madrid, SPA – Palacio Vistalegre

05/03 Zürich, SWI – Hallenstadion Zürich

05/04 Milan, ITA – Unipol Forum

05/07 Berlin, GER – Uber Arena

05/08 Amsterdam, NET – Ziggo Dome

05/10 Lodz, POL – Atlas Arena

05/11 Prague, CE – O2 Arena

05/13 Paris, FRA – Accor Arena

05/14 Oberhausen, GER – Rudolf Weber-ARENA

05/15 Hannover, GER – ZAG Arena

05/17 Copenhagen, DEN – Royal Arena

05/20 Tampere, FIN – Nokia Arena

05/22 Linköping, SWE – Saab Arena

05/23 Sandviken, SWE – Göransson Arena

05/24 Oslo, NOR – Oslo Spektrum

07/09 Baltimore, MD – CFG Bank Arena

07/11 Atlanta, GA – State Farm Arena

07/12 Tampa, FL – Amalie Arena

07/13 Miami, FL – Kaseya Center

07/15 Raleigh, NC – Lenovo Center

07/17 Cleveland, OH – Rocket Mortgage FieldHouse

07/18 Pittsburgh, PA – PPG Paints Arena

07/19 Philadelphia, PA – Wells Fargo Center

07/21 Boston, MA – TD Garden

07/22 New York, NY – Madison Square Garden

07/24 Detroit, MI – Little Caesars Arena

07/25 Louisville, KY – KFC Yum! Center

07/26 Nashville, TN – Bridgestone Arena

07/28 Grand Rapids, MI – Van Andel Arena

07/29 Milwaukee, WI – Fiserv Forum

07/30 St. Louis, MO – Enterprise Center

08/01 Rosemont, IL – Allstate Arena

08/02 Saint Paul, MN – Xcel Energy Center

08/03 Omaha, NE – CHI Health Center

08/05 Kansas City, MO – T-Mobile Center

08/07 Denver, CO – Ball Arena

08/09 Las Vegas, NV – MGM Grand Garden Arena

08/10 San Diego, CA – Viejas Arena

08/11 Phoenix, AZ – Footprint Center

08/14 Austin, TX – Moody Center

08/15 Fort Worth, TX – Dickies Arena

08/16 Houston, TX – Toyota Center

09/24 Mexico City, MEX – Palacio de los Deportes

Partager : Twitter

Facebook

Pinterest

Reddit

Tumblr