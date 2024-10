Bruce Dickinson et Iron Maiden rendent hommage à Paul Di’Anno

Lors du concert d’Iron Maiden, Bruce Dickinson a rendu un hommage poignant à Paul Di’Anno, le premier chanteur du groupe, décédé récemment. Lors de cette performance à Minneapolis, Dickinson a salué Di’Anno pour son rôle dans la formation et le succès initial d’Iron Maiden, en rappelant l’importance de ses contributions aux premiers albums. Cet hommage a été accueilli avec émotion par les fans présents, soulignant la fraternité et le respect entre les membres actuels et passés du groupe. Une belle façon de célébrer l’héritage de Di’Anno.

Partager : Twitter

Facebook

Pinterest

Reddit

Tumblr