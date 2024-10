METALLICA ne veut pas se reposer sur ses classiques

James Hetfield, le chanteur et guitariste de Metallica, a récemment déclaré que le groupe ne souhaite pas se reposer sur ses lauriers en tant que « groupe de légende » jouant uniquement ses plus grands succès. Hetfield a insisté sur le fait que Metallica est toujours créatif et désire continuer à produire de la musique nouvelle, même après quatre décennies de carrière. Le groupe veut éviter de se limiter à une formule nostalgique, préférant évoluer et surprendre ses fans avec de nouveaux morceaux.

Metallica, qui a toujours été connu pour son innovation dans le heavy metal, continue de jouer des morceaux récents aux côtés de leurs classiques. Hetfield a également évoqué l’importance de rester authentique dans leur approche musicale, en soulignant que chaque membre du groupe a toujours envie d’écrire et de créer. Pour eux, jouer leurs nouvelles compositions sur scène est tout aussi important que revisiter leurs anciennes chansons.

Le groupe a aussi conscience de la pression exercée par leur statut emblématique, mais Hetfield a déclaré qu’ils sont encore motivés par un amour profond pour la musique. Il a expliqué que Metallica ne veut pas être perçu uniquement comme un groupe jouant les tubes qui les ont rendus célèbres dans les années 80 et 90. L’objectif est de maintenir une connexion active et engageante avec leurs fans, tout en explorant de nouveaux territoires sonores.

Avec cette attitude, Metallica cherche à se différencier d’autres groupes qui se limitent à jouer leurs plus grands succès. Hetfield a réaffirmé que le groupe a encore beaucoup à offrir en termes de créativité et de spectacle, et qu’ils souhaitent poursuivre leur carrière avec un équilibre entre l’héritage et l’innovation.

