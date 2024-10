Decapitated annonce son nouveau chanteur

Decapitated a annoncé que leur nouveau chanteur est Eemeli Bodde, marquant un nouveau chapitre dans l’histoire du groupe de death metal technique. Cette révélation fait suite au départ de leur ancien vocaliste et s’inscrit dans un processus de renouvellement musical. Eemeli Bodde a déjà fait ses débuts sur scène avec Decapitated lors de leur récente tournée, et les retours des fans ont été largement positifs.

Lors de ce même événement, Decapitated a également offert une performance spéciale avec leur premier chanteur, Wojciech « Sauron » Wąsowicz, qui a rejoint le groupe pour une performance exclusive. Cela a marqué une réunion émotive et rare, soulignant à la fois l’héritage du groupe et son avenir avec Bodde au chant.

Ces changements montrent la volonté du groupe de mélanger innovation et nostalgie, tout en continuant à repousser les limites de leur genre musical. Ils sont prêts à offrir une nouvelle ère de concerts et de musique, capturant l’essence de leur son brut et technique.

