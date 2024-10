Powerflo (Cypress Hill, Biohazard…) dévoile « War Machine » avec Phil Demmel

Powerflo, le super groupe composé du chanteur Sen Dog (Cypress Hill), du chanteur/guitariste Billy Graziadei (Biohazard), du bassiste Christian Olde Wolbers (Vio-lence/ex-Fear Factory) et du batteur Fred Aching (BillyBio), a fait appel au guitariste Phil Demmel (Kerry King, ex-Machine Head, etc.) pour son nouveau single « War Machine ». Le titre est à découvrir ci-dessous. Il fait partie des 10 nouveaux titres prévus pour le prochain album « Gorilla Warfare » qui sortira le 1er novembre sur New Damage Records.

