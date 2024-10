Chronique de l’album « Altering Fates and Destinies » de Loudblast

Avec « Altering Fates and Destinies« , Loudblast prouve une fois de plus qu’il est l’un des piliers du metal extrême en France, et surtout qu’il n’a pas peur de se renouveler. Dès les premières notes, l’auditeur est frappé par la qualité de la production, véritablement impeccable, qui met en valeur chaque instrument avec une précision chirurgicale. Les guitares sont massives, les percussions puissantes, et la basse trouve une place centrale dans le mix, apportant une profondeur à l’ensemble.

Ce qui rend cet album particulièrement remarquable, c’est la manière dont le groupe a su prendre des risques. Les riffs, tout en restant ancrés dans leur style death metal, sont audacieux et variés, explorant de nouvelles textures sonores. On y trouve une variété de tempos, de transitions inattendues et de constructions complexes qui surprennent, mais captivent immédiatement. Ces prises de risque ne se limitent pas aux guitares : les arrangements eux-mêmes témoignent d’une créativité renouvelée, intégrant parfois des éléments plus atmosphériques qui apportent une nouvelle dimension à la musique.

Le groupe ne s’est pas contenté de rester dans sa zone de confort, et cela se ressent particulièrement dans la diversité des morceaux. Certains titres sont bruts et directs, taillés pour détruire en live, tandis que d’autres jouent sur des ambiances plus pesantes, presque oppressantes. C’est cette alternance qui fait la force de « Altering Fates and Destinies » : il est à la fois accessible aux puristes du genre, tout en proposant de nouvelles directions musicales audacieuses.

En conclusion, Loudblast a su évoluer avec cet album tout en restant fidèle à ses racines. Avec une production magistrale et des compositions pleines de surprises, « Altering Fates and Destinies » s’impose comme un des albums incontournables de cette année dans la scène metal. Un disque où chaque titre trouve sa place, et qui montre que même après toutes ces années, Loudblast est loin d’avoir dit son dernier mot.

Altering Fates and Destinies

Listenable Records 2024

Track Listing:

01 – From Beyond II (The Return)

02 – Putrid Age of Decay

03 – Crystal Skin

04 – Miserable Failure

05 – He Who Slumbers

06 – Son Of Nameless Mist

07 – Dark Allegiance

08 – Inhale The Void

09 – Cursed And Veiled

10 – Fortress

11 – They’ll Never Catch The Glint of Sunlight Again *

12 – The Path To The End *

13 – Forbidden Pleasure *

*Bonus track

LOUDBLAST :

Stéphane Buriez: Guitars/vocals

Frédéric Leclercq: Bass/Lead guitars

Nicklaus Bergen: Lead guitars

Hervé Coquerel: Drums

Discographie:

2024 – Altered Fates and Destinies*

2020 – Manifesto. *

2017 – III Decade Live Ceremony (CD/DVD) *

2014 – Burial Ground *

2011 – Frozen Moments between life and Death *

2009 – Loud, Live & Heavy (DVD)

2009 – Original Album Classics

2004 – Planet Pandemonium

2000 – Legacy Video Live

2000 – A Taste Of Death

1999 – Live Submission Tour

1997 – Fragments

1995 – The Time Keeper

1993 – Sublime Dementia *

1993 – Cross The Threshold *

1991 – Disincarnate *

1989 – Sensorial Treatment *

1987 – Licensed To Thrash *

* released or reissued on Listenable records

