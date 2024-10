Dream Theater annonce la sortie de leur nouvel album « Parasomnia » pour février 2025

Les légendes du metal progressif, Dream Theater, dévoilent leur 16ème album studio, intitulé « Parasomnia« , dont la sortie est prévue pour le 7 février 2025. Toujours à l’avant-garde du genre, ce nouvel opus promet d’explorer des thèmes complexes et ambitieux, mariant virtuosité instrumentale et compositions soignées, une signature indiscutable du groupe. Connus pour repousser les limites de leur musique, Dream Theater s’apprête à une nouvelle fois surprendre ses fans, en continuant de réinventer leur son tout en restant fidèles à leurs racines progressives.

En parallèle de cette sortie, Dream Theater fête ses 40 ans de carrière avec une tournée exceptionnelle intitulée « An Evening with Dream Theater« . Celle-ci fera étape en France à deux occasions : le jeudi 14 novembre 2024 à la Halle Tony Garnier de Lyon et le samedi 23 novembre 2024 à l’Adidas Arena de Paris. Cette tournée promet d’être un événement immanquable pour les fans, avec des performances puisant dans leur vaste répertoire, agrémentées bien sûr des nouveaux titres issus de « Parasomnia« .

Un disque enregistré par le lineup iconique : James LaBrie, John Petrucci, John Myung, Jordan Rudess et Mike Portnoy, à nouveau réunis ensemble, chose qui n’était pas arrivée depuis « Black Clouds & Silver Linings » en 2009.

