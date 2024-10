BIOHAZARD signe avec Frontiers et annonce la sortie d’un album pour 2025

Le Frontiers Label Group a annoncé le lancement de son nouveau label, BLKIIBLK, qui se concentrera sur la musique heavy innovante et audacieuse. Leur premier grand coup est la signature de Biohazard, un groupe légendaire de metal/hardcore, qui prévoit de sortir un nouvel album très attendu en 2025, leur premier opus complet depuis plus de dix ans.

Serafino Perugino, président du label, a exprimé son enthousiasme pour ce nouveau partenariat, soulignant que l’esprit pionnier de Biohazard correspond parfaitement à la vision de BLKIIBLK. Le groupe, qui s’était reformé l’année dernière et avait connu un succès retentissant lors de leur première tournée mondiale en plus d’une décennie, a affirmé que ce retour avait ravivé leur énergie créative, leur inspirant de nouveaux morceaux respectueux de leurs racines tout en explorant de nouvelles directions musicales.

Le co-manager de Biohazard, Paul Gargano, a ajouté que la chimie au sein du groupe est plus forte que jamais, et que ce partenariat avec BLKIIBLK pourrait propulser le groupe à des sommets jamais atteints. Andy Gould, co-manager, a également souligné que la réunion du groupe et leur collaboration avec le nouveau label promettent d’être un succès majeur.

Tom Lipsky, responsable A&R pour l’Amérique du Nord chez Frontiers, a qualifié la création de nouveaux morceaux par Biohazard comme un « événement metal », se disant impatient de voir ce qu’ils produiront en studio pour 2025.

