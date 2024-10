Chronique de l’album « Supercharged » de The Offspring

Le nouvel album de The Offspring, intitulé Supercharged, ne cherche pas à révolutionner le style du groupe, mais plutôt à capitaliser sur une formule éprouvée qui a fait leur succès depuis les années 80. Toujours fidèles à leur style pop-punk énergique, ils livrent une collection de morceaux dynamiques qui vont droit au but : des riffs accrocheurs, des refrains taillés pour les stades, et une production soignée.

Dès les premières notes, Supercharged fait écho aux précédents albums, sans surprises, mais avec une efficacité redoutable. Les fans de la première heure retrouveront avec plaisir l’énergie punk rock qui a fait leur renommée, tandis que le grand public pourra profiter de titres taillés pour les radios. Chaque morceau est calibré pour plaire, avec des mélodies qui restent en tête et une section rythmique qui assure un groove implacable.

Cependant, cette absence de prise de risque pourrait laisser certains auditeurs sur leur faim. Si l’album est solidement construit et bien produit, il manque peut-être de cette touche d’originalité qui aurait pu donner un souffle nouveau au groupe. Néanmoins, pour les fans inconditionnels de The Offspring, Supercharged est un album qui répondra à toutes leurs attentes, offrant une expérience familière et réconfortante.

En somme, Supercharged ne révolutionne pas le rock, mais il assure le service attendu avec brio. Les amateurs de punk rock accrocheur et accessible y trouveront leur compte, tandis que le groupe prouve qu’il maîtrise toujours sa recette après plusieurs décennies de carrière.



Track Listing:

1. Looking Out For #1 03:16

2. Light It Up 02:52

3. The Fall Guy 02:34

4. Make It All Right 03:34

5. Ok, But This Is The Last Time 03:23

6. Truth In Fiction 02:00

7. Come To Brazil 04:19

8. Get Some 02:57

9. Hanging By A Thread 03:26

10. You Can’t Get There From Here 03:54

