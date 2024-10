Chronique de l’album « The Art Of Letting Go » de Myles Kennedy

Myles Kennedy, le talentueux frontman d’Alter Bridge et collaborateur de Slash, nous revient avec son nouvel album solo, The Art Of Letting Go. Après avoir dévoilé plusieurs singles avant la sortie, dont l’excellent « Say What You Will« , Myles nous livre un disque dans la lignée de ce qu’on attend de lui : une production claire et précise, des mélodies percutantes et surtout, une voix vibrante, pleine d’émotions, comme lui seul sait la manier.

Dès les premiers morceaux, il est évident que l’album est soigné, avec des titres forts et des riffs bien construits. Chaque chanson bénéficie d’une structure solide où la voix de Myles Kennedy se marie parfaitement avec les arrangements, créant une alchimie instantanée. Les fans ne seront pas déçus, car l’artiste reste fidèle à son style, apportant cette touche émotionnelle et sincère qui fait sa marque de fabrique. Son sens aigu de la mélodie est toujours là, chaque refrain résonne, et son phrasé accompagne à merveille les guitares.

Cependant, The Art Of Letting Go reste sur un terrain assez balisé pour l’artiste. Si les amateurs de Myles Kennedy se retrouveront en terrain connu, ceux qui espéraient une évolution ou une prise de risque plus marquée pourraient rester sur leur faim. L’album, bien que techniquement irréprochable, ne cherche pas à surprendre ou à explorer de nouveaux horizons. Mais pour les fidèles, c’est un voyage confortant dans un univers musical qui a déjà fait ses preuves.

Track Listing:

1. The Art Of Letting Go 04:37

2. Say What You Will 03:33

3. Mr. Downside 04:16

4. Miss You When You’re Gone 04:10

5. Behind The Veil 05:47

6. Saving Face 04:10

7. Eternal Lullaby 05:23

8. Nothing More To Gain 05:04

9. Dead To Rights 04:18

10. How The Story Ends 04:58

