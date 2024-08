Slipknot interprète « No Life » et « Scissors » en live pour la première fois depuis plus de deux décennies

Slipknot a lancé leur tournée officielle du 25e anniversaire en jouant « No Life » et « Scissors » en live pour la première fois depuis plus de deux décennies. Cet événement marquant a eu lieu lors du coup d’envoi de leur tournée, célébrant un quart de siècle de leur influence sur la scène métal. La setlist incluait ces morceaux rares, ravissant ainsi les fans de longue date avec une performance nostalgique.



Partager : Twitter

Facebook

Pinterest

Reddit

Tumblr

Articles similaires