The Black Dahlia Murder dévoile « Mammoth’s Hand »

The Black Dahlia Murder a dévoilé un nouveau titre intitulé « Mammoth’s Hand ». C’est le premier extrait de leur prochain album, « Apex Predator », qui sortira le 29 novembre 2024. Ce titre marque également la première sortie depuis le décès de leur chanteur Trevor Strnad en mai 2022. L’album intègre le nouveau chanteur Brian Eschbach et représente une étape importante pour le groupe, alors qu’ils continuent à évoluer et à se développer malgré les défis récents.

