TREMONTI annonce son 6ème album

Fort d’une discographie qui s’étend sur 18 albums enregistrés avec Creed, Alter Bridge ou en solo, Mark Tremonti annonce aujourd’hui son sixième effort personnel solo !

Les 12 compositions poursuivent l’évolution musicale de cet infatigable guitariste/chanteur et confirment sa capacité à écrire des chansons accrocheuses. Mark est soutenu dans son entreprise par Eric Friedman (guitares), Tanner Keegan (basse) et Ryan Bennett (batterie).

Chaque chanson de « The End Will Show Us How » est destinée à emmener l’auditeur vers des univers assez différents les uns des autres. Le premier single « Just Too Much » en est un parfait exemple de cette diversité. La chanson s’ouvre sur un riff de guitare entraînant, la base de la chanson sur laquelle Mark délivre un message optimiste, visant à ne jamais baisser les bras devant l’adversité.

Les talents Tremonti, le groupe et le musicien, sont mis en valeur d’un bout à l’autre de ce disque. Des titres comme « The Mother, The Earth and I« , « It’s Not Over » et le final épique de « All The Wicked Things » montrent une perpétuelle recherche créative. « Nails » est une idée que Mark avait en tête depuis des années, mais ça n’est que récemment qu’il a trouvé l’inspiration pour la réaliser. « Tomorrow We Will Fail » parle de ne pas remettre à demain ce que l’on peut conquérir aujourd’hui. « Now That I’ve Made It » est un message destiné à tous ceux qui ont douté d’eux au point d’être empêchés de réaliser leurs rêves…

Avec ses grooves musclés, ses solos évocateurs, des riffs palpitants et des voix mélodiques qui secouent, « The End Will Show Us How » résume parfaitement la créativité incessante de Tremonti, avec en plus des allures de triomphe personnel.

Liste des titres :

1. The Mother, The Earth and I

2. One More Time

3. Just Too Much

4. Nails

5. It’s Not Over

6. The End Will Show Us How

7. Tomorrow We Will Fail

8. I’ll Take My Chances

9. The Bottom

10. Live In Fear

11. Now That I’ve Made It

12. All The Wicked Things

A voir en concert : Dimanche 16 février 2025

Paris / Alhambra

