Slipknot, Bring Me The Horizon, Sleep Token en Europe pour les festivals de l’Eté prochain…

Slipknot, Bring Me The Horizon ainsi que Biffy Clyro, K.I.Z., Sleep Token, A Day To Remember, Beatsteaks, Feine Sahne Fischfilet, Idles, Jinjer, Lorna Shore, Powerwolf, The Ghost Inside et The Warning ont été annoncés pour les éditions 2025 du Rock Am Ring et du Rock Im Park. Donc bien entendu on peut s’attendre à en voir certains à Clisson pour le Hellfest.

Partager : Twitter

Facebook

Pinterest

Reddit

Tumblr