Live Report : SIDILARSEN & TAGADA JONES à WATTS A BAR 2024

Durant l’Eté de nombreux festivals se déroulent dans toute la France avec parfois des programmations relativement éclectiques permettant à tous de s’y retrouver et d’y passer un très bon moment. Et c’est exactement ce que l’on peut trouver à Bar le Duc à l’approche de la fin Août. En effet, dans la programmation on trouve le vendredi soir deux groupes qui nous intéressent tout particulièrement, Tagada Jones et Sidilarsen.

Les premiers qui continuent leur chemin depuis leur création en 1993 tout en progressant à chaque album en terme de notoriété mais aussi en terme de présence sur scène et d’impact. Les seconds qui viennent tout juste de sortir un nouvel album entame une nouvelle page de leur histoire avec un nouveau lineup qui prend son envol avec ce nouvel opus.

Toujours plus léché, toujours plus massif, Tagada Jones est tout en maîtrise sur la MainStage du Festival. C’est rythmé et accrocheur. Les fans sont comblés et le font ressentir. Faisant chanter le public, l’ambiance monte à chaque morceau. Sur scène tout le monde se donne complètement pour offrir le meilleur à ce public composé de fans de la première mais pas que. En effet, avec « Mort aux cons » le groupe a attiré un tout nouveau public ou tout du moins à largement élargit son audience. Le groupe va profiter de l’occasion pour remercier et souligner l’importance de ces « petits » festivals qui font les beaux jours du rock et permettent à tous de s’amuser et de passer un bon moment ensemble. Pour la fin du show Tagada Jones va bien entendu lancer ce fameux « Mort aux Cons » unificateur , repris par toute la foule qui va va se déchaîner du premier au dernier rang. Le groupe va rajouter un dernier titre en hommage à Parabellum, « Cayenne ».

Il est 0:30, lorsquedéboule sur la MainStage. Et comme nous l’avait annoncé le groupe dans notre interview pour le nouvel album « Que la lumière soit », interview à lire en suivant ce lien , la scène n’a plus les écrans que le groupe avait l’habitude d’emmener avec lui lors de ses tournées. Mais c’est une décoration beaucoup simple qui orne désormais la scène du groupe. Mais cette nouvelle approche permet au groupe de jouer avec les lumières pour des ambiances plus subtiles donnant une autre dimension au groupe. Avec simplement le symbole du groupe au centre derrière la batterie, dont l’éclairage s’anime suivant les titres, on profite beaucoup de l’énorme présence desur le devant de la scène. Le groupe est toujours aussi motivé et énergique. Chacun fait son boulot pour offrir une super prestation mais aussi pour enflammer tout le festival. Les rythmiques directes et efficaces frappent forts. Le public convaincu par une prestation solide, acclame le groupe comme il se doit. Mais même lorsqueréduit le tempo, cette efficacité que le groupe a toujours su très bien utiliser, est ravageuse pour un public qui chante toujours plus et qui lève les bras et répond au groupe dès qu’il en a l’occasion. Mélangeant des nouveaux titres et des plus récents,donne un beau tour d’horizon de ce qu’il peut proposer de mieux. Il arrive complètement à faire remuer tout le public, le faire crier, le faire chanter, mais surtout lui faire passer un très très bon moment. En soulignera la très bonne conclusion avec « Back to basics », sorti il y a 12 ans, avant de terminer avec les rappels.