Interview : Plongée dans l’univers du Rock Metal avec SIDILARSEN : Révélations sur son nouvel album « Que la lumière soit »

SIDILARSEN sortira son nouvel album « Que la lumière soit » le 19 avril prochain via Verycords. Nous avons eu la chance de discuter il ya seulement quelques jours avec Viber, chant & guitare, et Sylvain, basse, pour en savoir un peu plus sur ce nouvel opus qui réserve pas mal des surprises.

SIDILARSEN affirme ses convictions, son envie, ses valeurs humanistes pour l’égalité et la justice sociale, sa conscience de l’urgence climatique. Contre les vents complotistes, les fausses informations, la division et la polarisation, le groupe rassemble. Évolution sensible, les voix des deux chanteurs s’unissent dans des refrains brûlants et addictifs, les morceaux sont puissants, les guitares acérées, les mélodies imparables.

Plume est en maître d’œuvre pour une production monumentale.

Masterisé par Drew Lavyne à New York (Foo Fighters, Terror, Snoop Dog…), SIDILARSEN revient en force et c’est maintenant.

Le groupe Toulousain vous donne rendez le 11 octobre 2025 à Paris pour leur premier Olympia !

Que la lumière soit, c’est l’aube d’une nouvelle ère qui arrivera le 19 avril prochain.

TRACKLIST

1. Adelphité

2. Intox

3. On revient sur terre

4. Sunburn

5. Du sang sur les fleurs

6. Luminaria

7. Miroir océan

8. Amour en acier

9. Immuable

10. Les enfants de la rage

11. V(e)mpire

12. Inanité





Partager : Twitter

Facebook

Pinterest

Reddit

Tumblr