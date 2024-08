Cane Hill lance un nouveau single intitulé « Permanence in Sleep »

Cane Hill a sorti un nouveau titre intitulé « Permanence in Sleep ». Ce morceau fait partie de leur prochain EP « Stick A Needle In Your Eye », prévu pour le 15 novembre. La chanson explore des thèmes sombres et introspectifs, avec un son caractéristique du groupe, mêlant metalcore et influences grunge. Cane Hill continue d’expérimenter musicalement, offrant un avant-goût de leur nouvelle direction artistique avec ce dernier titre.

