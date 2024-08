Fit For An Autopsy dévoile une vidéo pour « Savior of None, Ashes of All »

Le groupe Fit For An Autopsy a dévoilé un nouveau clip vidéo pour leur titre « Savior of None, Ashes of All ». Cette vidéo accompagne la puissance et l'intensité du morceau, qui est un avant-goût de leur style caractéristique, mélangeant metalcore et deathcore. Le clip illustre visuellement les thèmes sombres abordés dans les paroles, ajoutant une dimension supplémentaire à l'expérience musicale. C'est un aperçu de la direction artistique du groupe dans leur travail actuel.

