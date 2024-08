Helmet va rééditer leur démo « Born Annoying » en vinyle

Le groupe Helmet va rééditer leur démo « Born Annoying » sous forme de vinyle 12 pouces. Initialement enregistrée en 1989, cette démo est emblématique des débuts du groupe et sera bientôt disponible pour les collectionneurs et les fans sur ce nouveau format. Cette réédition comprend des pistes rares qui capturent l’énergie brute et l’agressivité du groupe lors de leurs premières années.

