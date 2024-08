Better Lovers lance le single « Future Myopia »

Better Lovers a sorti un nouveau titre intitulé « Future Myopia ». Ce morceau suit leur précédent single « 30 Under 13 ». Le groupe, composé d’anciens membres d’Every Time I Die, Dillinger Escape Plan, et Fit For An Autopsy, continue d’afficher sa créativité et son énergie. Le titre est accompagné d’une vidéo officielle, disponible dès maintenant. Le morceau apparait sur l’album « Highly Irresponsible » prévu pour le 25 octobre.

