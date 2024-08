CLEANBREAK: Nouvel album « We Are The Fire » le 11 octobre via Frontiers Music

CLEANBREAK se compose du chanteur James Durbin et du guitariste Mike Flyntz (Riot V) qui brandissent haut et haut le drapeau du heavy metal tout-puissant.

Depuis leur premier album ‘Coming Home’ en 2022, CLEANBREAK propose un heavy metal qui rend hommage aux sons de Riot et Fifth Angel.

We Are The Fire, le deuxième chapitre du groupe, poursuit cette trajectoire, mettant à nouveau en avant l’immense talent de Durbin et Flyntz. Ils sont rejoints par Alessandro Del Vecchio (Edge of Forever, Hardline, Vanden Plas) à la basse, aux claviers et aux chœurs, tandis que Nicholas Papapicco (Robin McAuley, Toby Hitchcock) complète le groupe à la batterie.

« C’est un grand nombre de chansons que j’ai eu le plaisir de chanter et d’interpréter. Mike Flyntz est une bête absolue à la guitare et ce fut un honneur de travailler avec lui. Merci à tous nos fans et à ceux de CLEANBREAK. Nous aimons faire de la musique pour vous, dit Durbin.

