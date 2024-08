KLOGR dévoile le single « Unspoken Words »

Après la sortie de son premier single « The Twisted Art », le groupe de rock alternatif Klogr est fier d’annoncer la sortie prochaine de son nouvel album « Fractured Realities » le 31 octobre, précédé du nouveau single « Unspoken Words » et d’un projet vidéo conceptuel innovant.

Sept ans après la sortie de « Keystone », Klogr revient sur le devant de la scène avec un nouvel album intitulé « Fractured Realities ». Le processus d’écriture de l’album a commencé pendant la période de lockdown mais a été interrompu en raison de problèmes personnels de certains membres du groupe. Finalement, au début de l’année 2024, le travail a repris et s’est achevé en juin. Produit par Rusty et coproduit par Jarno Bellasio – qui s’est également occupé de l’enregistrement audio aux Zeta Factory Studios – l’album a été mixé et masterisé par Federico Ascari.

« Fractured Realities » est un voyage à travers les différents défis et troubles émotionnels alimentés par une société plus axée sur le profit que sur le bien-être physique et mental des individus. L’album, composé de 10 titres, capture la véritable essence sonore du groupe.

« En ce qui concerne le nouveau single, « Unspoken Words » est probablement l’un des titres les plus radiophoniques que le groupe ait jamais sorti, avec des riffs lourds, des voix obsédantes et des couches atmosphériques : « C’est un morceau puissant qui plonge dans la tourmente émotionnelle des sentiments non exprimés et du poids qu’ils représentent. Combinant l’intensité brute du métal et la sensibilité mélodique du rock, cette chanson est destinée à devenir un élément essentiel de nos concerts ! » nous indique Rusty

L’album sera accompagné d’un projet vidéo conceptuel comprenant 10 clips vidéo interconnectés, avec un personnage central nommé Lila qui se trouve dans un état de confusion et de chaos émotionnel qui l’amène à voyager à travers ses peurs. Pour suivre ce fascinant voyage musical et visuel, ne manquez pas de rester connecté aux pages de médias sociaux du groupe. 10 chansons, 10 vidéos, 10 états émotionnels, un voyage… Au bout, une réponse ou l’écho assourdissant d’une question encore plus obsessionnelle. Une fille, Lila, son voyage, ses valises, ses peurs, ses batailles intérieures, le besoin de trouver une réponse… sa réponse. Lila… Qui est Lila ? Lila est le nom du personnage, magistralement interprété par Martina Sachetti, une actrice italienne incroyablement talentueuse. Lila se trouve dans un état confus, perdue dans un chaos émotionnel, et décide d’entreprendre un voyage à travers ses propres peurs. Dans une pièce de son esprit, elle trouve dix valises et une malle. Dans chaque valise, il y a un objet qui la projette dans une dimension où elle doit affronter ses peurs, ses angoisses, ses obsessions, ses déviations, ses perversions et ses émotions difficiles à interpréter. Beaucoup de ces émotions sont souvent gelées et niées, mais comme des rivières souterraines, elles finissent par trouver un passage dans notre cortex émotionnel et refont surface, transformées et transfigurées au point de devenir incontrôlables et ingérables. À la fin de chaque voyage, Lila place dans une malle l’objet qui l’a transporté dans les profondeurs de son esprit, comme pour recueillir toutes les informations permettant de tracer un profil de sa personnalité. Valise après valise, voyage après voyage, elle arrive à la dernière valise, où elle trouve un objet qui lui donne une vision inattendue de son profil. Il l’emmène dans son dernier voyage, le plus intime, apportant des réponses à des questions jamais posées et alimentant des questions auxquelles il est difficile de répondre. Mais ce voyage était nécessaire, c’était le seul moyen de s’accepter, de se connaître et d’éviter que des émotions non traitées ne la rendent esclave de mécanismes mentaux insidieux alimentés par une société plus encline au profit qu’à la santé mentale et émotionnelle des individus.

KLOGR sera en support de toutes les dates européennes de EVERGREY

A voir en France le 16 novembre à Nantes/Le Ferrailleur et le 17 novembre à Paris/Petit bain

Partager : Twitter

Facebook

Pinterest

Reddit

Tumblr