Opeth dévoile le premier single de son nouvel album « The Last Will And Testament »

Opeth a annoncé la sortie de leur nouvel album, « The Last Will and Testament », avec le lancement du premier single intitulé « Pale Communion ». Cet album, qui sera leur quatorzième, met en avant des collaborations notables, notamment avec Ian Anderson de Jethro Tull, qui joue de la flûte sur plusieurs morceaux. Mikael Åkerfeldt, le chanteur et guitariste du groupe, a exprimé son enthousiasme quant à cette collaboration, soulignant qu'il s'agissait d'une réalisation d'un rêve de longue date. Le single « Pale Communion » montre une direction musicale fidèle aux racines progressives du groupe tout en explorant de nouvelles sonorités. Le groupe a également prévu une tournée nord-américaine à l'automne pour promouvoir cet album. Les précommandes de « The Last Will and Testament » sont déjà disponibles en divers formats, y compris des éditions vinyles exclusives.

