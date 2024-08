Marilyn Manson lance le nouveau single « As Sick As The Secrets Within »

Marilyn Manson a lancé son nouveau single « As Sick As The Secrets Within » marquant son retour. Ce morceau est le premier extrait de son prochain album, dont le titre n'a pas encore été révélé. La chanson présente un son sombre et intense, fidèle au style distinctif de Marilyn Manson. Cette sortie fait suite à une période de silence suite aux accusations portées contre lui et semble marquer un nouveau chapitre dans sa carrière musicale.

