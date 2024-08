Textures annonce le décès de Pieter Verpaalen, son premier chanteur

Textures vient d’annoncer le décès de son ancien chanteur Pieter Verpaalen:

« Nous sommes profondément attristés d’annoncer le décès de notre ami et ancien membre du groupe Pieter Verpaalen.

Pieter était le chanteur de notre premier album, « Polars » (2003), et il a joué un rôle important lors des premières étapes de la formation du groupe. Pieter a écrit les paroles de notre toute première chanson, « Swandive », et cette chanson et ses contributions à notre premier album ont jeté les bases du parcours continu du groupe. Nous lui serons toujours reconnaissants pour son impact, à la fois musicalement et personnellement.

Même après avoir quitté Textures, Pieter est resté une figure clé de la scène métal néerlandaise, et sa perte sera également profondément ressentie ici. Il laisse derrière lui sa femme bien-aimée, Rachèl, et leurs deux enfants. Nos pensées les accompagnent pendant cette période incroyablement difficile.

Richard Rietdijk, Stef Broks et tout le monde dans l’équipe actuelle et ancienne de Textures. »

Pieter était membre du groupe de metalcore progressif néerlandais de 2002 à 2004. Il a ensuite rejoint Mourn et OneGodLess.

