MOTOCULTOR FESTIVAL: Découvrez les premiers noms de l’édition 2025

Le festival vient d’annoncer les 12 premiers groupes de sa prochaine édition, qui aura lieu à Carhaix du 14 au 17 août 2025. La billetterie est ouverte !

MACHINE HEAD – DIMMU BORGIR – BLIND GUARDIAN – LANDMVRKS – EIVOR – ME AND THAT MAN – KATAKLYSM – ALL FOR METAL – BETWEEN THE BURIED AND ME – ENTHRONED – GUTALAX – SUFFOCATION

Billeterie: https://motocultor.seetickets.com/event/motocultor-festival-2025-pass-4j/site-de-kerampuilh-carhaix/3130537

Partager : Twitter

Facebook

Pinterest

Reddit

Tumblr