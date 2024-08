SEETHER, nouvel album le 20 septembre

Seether, le combo originaire d’Afrique du Sud, revient avec un album définitivement plus heavy que certains de ses précédents opus. Avec 5 disques d’or et de platine à son actif et plus d’une vingtaine de titres classés dans le Top 10 des charts radio du Billboard, le groupe ne cesse d’impressionner.

A travers ce 9ᵉ album studio, Seether se montre toujours aussi dynamique et pertinent. « The Surface Seems So Far », qui fait suite à « Si Vis Pacem, Para Bellum » paru en 2020, prouve que le groupe mené par Shaun Morgan n’est pas en manque de créativité. Conçu sur une période de 18 mois, ce disque est résolument agressif, à l’image de « Judas Mind », un premier extrait chaud comme de la braise.

Groupe incontournable de la scène rock US, Seether s’est produit sur les plus grandes scènes des festivals outre-Atlantique, partageant l’affiche avec des groupes tels que Breaking Benjamin, Avenged Sevenfold, Nickelback et Papa Roach. Sa carrière est synonyme de passion, d’authenticité et de connexion sincère avec son public. Des chansons comme « Words as Weapons », « Broken », « Nobody Praying for Me » et « Fake It » restent des hymnes pour de nombreux fans.

Au-delà des modes et des bouleversements de l’industrie musicale, l’héritage artistique de Seether demeure précieux, grâce à des chansons aux mélodies accrocheuses et des textes évocateurs qui s’élèvent au-dessus du brouhaha.

Track Listing:

01) Judas Mind

02) Illusion

03) Beneath The Veil

04) Semblance Of Me

05) Walls Come Down

06) Try To Heal

07) Paint The World

08) Same Mistakes

09) Lost All Control

10) Dead On The Vine

11) Regret

