Arch Enemy de retour avec le single « Dream Stealer » en vidéo

Arch Enemy est de retour avec le nouveau single « Dream Stealer » dont la vidéo, tournée sous la direction de Patric Ullaeus (In Flames, Lacuna Coil), est à voir ci-dessous. Il s’agit du premier titre depuis 2022. Il a été mixé par Jens Bogren (Opeth, Amon Amarth).

Michael Amott, le guitariste du groupe a déclaré:

« C’est notre premier nouveau morceau d’Arch Enemy depuis un petit moment et ça fait du bien d’être de retour ! C’était génial de travailler sur « Dream Stealer » en studio, cette chanson a juste cette énergie et cette atmosphère tordue qui la rendent si amusante à jouer ! Montez le son, fort et lourd ! Le métal est immortel ! »

Arch Enemy sera en tournée avec With In Flames et Soilwork:

10/03 Glasgow, UK – O2 Academy

10/04 Manchester, UK – Manchester Academy

10/05 Birmingham, UK – O2 Academy

10/06 London, UK – Eventim Apollo Hammersmith

10/08 Paris, FRA – Olympia

10/09 Esch-sur-Azlette, LUX – Rockhal

10/11 Hamburg, GER – Sporthalle

10/12 Dusseldorf, GER – Mitsubishi Electric Hall

10/13 Den Bosch, NET – Mainstage

10/15 Zurich, SWI – The Hall

10/16 Milan, ITA – Alcatraz

10/18 Stuttgart, GER – Schleyer-Halle

10/19 Frankfurt, GER – Jahrhunderthalle

10/20 Munich, GER – Zenith

10/22 Vienna, AUT – Gasometer

10/23 Budapest, HUN – Barba Negra

10/25 Prague, CZE – Sportovni Hala Fortuna

10/26 Dresden, GER – Messe

10/27 Berlin, GER – Columbiahalle

10/29 Oslo, NOR – Spektrum

10/31 Malmo, SWE – Malmo Arena

11/01 Gothenburg, SWE – Scandinavium

11/02 Stockholm, SWE – Hovet

11/03 Sundsvall, SWE – Nordichallen

11/05 Helsinki, FIN – Ice Hall

