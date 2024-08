Lacuna Coil lance le single « Hosting The Shadow » avec Randy Blythe (Lamb Of God) en guest

Lacuna Coil lance le nouveau single « Hosting The Shadow » avec en guest Randy Blythe de Lamb Of God. Lacuna Coil vient de terminer le travail sur son prochain album. Plus d’infos prochainement.

