STARSET partage le titre « Degenerate » en vidéo

Le collectif de rock visionnaire et inspiré par la science-fiction STARSET a partagé la vidéo de leur dernière transmission « DEGENERATE. »

Connus pour leurs spectacles en direct révolutionnaires et immersifs, la tournée est encadrée par un récit dystopique futuriste. Ces spectacles, appelés « DEMONSTRATIONS », promettent une conclusion très attendue aux fils narratifs qui ont été tissés dans leurs expériences multimédia, à travers la musique, les vidéos et les performances en direct.

Plus tôt ce printemps, STARSET a également partagé la vidéo officielle de leur nouveau single « BRAVE NEW WORLD ».

Loué par Forbes comme ayant « l’une des marques les plus fermement établies de tout groupe de rock moderne », STARSET de Columbus, Ohio, crée un véritable empire multimédia avec la musique en son cœur. Leurs succès incluent le hit certifié platine par la RIAA « My Demons » (2012) et le single certifié or par la RIAA « It Has Begun » (2014), avec d’autres à venir. Avec un nombre impressionnant de 5 milliards de streams et une base de fans mondiale en rapide croissance, 2024 voit STARSET prêt à s’élever comme l’un des prochains superstars du rock.

