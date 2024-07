LOUDBLAST dévoile « From Beyond II (The Return) »

LOUDBLAST dévoile le nouveau single « From Beyond II (The Return) » extrait de l’album « Altering Fates And Destinies » dont la sortie est prévue pour le 25 octobre 2024 via Listenable Records.

Le groupe déclare: « La chanson d’ouverture de ‘Altering Fates And Destinies’ a une ambiance « assez old-school ». C’est une chanson très organique et directe, ‘From Beyond II (The Return)’ replonge également dans les mythes de Lovecraft tout en faisant référence à l’histoire de Loudblast en offrant une suite à un titre de notre premier album de 1989, Sensorial Treatment, qui peut aussi être interprété comme l’histoire de nos débuts en tant que groupe. »

LOUDBLAST : ‘Altering Fates And Destinies’ a été produit et masterisé par HK Krauss aux Vamacara Studios.

Artwork par Khaos Diktator.

