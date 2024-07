James Hetfield dans le trailer du western « The Thicket »

Une bande-annonce a été publiée pour le nouveau film « The Thicket ». Ce western sombre devrait sortir en salles le 6 septembre. On y retrouve James Hetfield de Metallica, dans un second rôle, celui du Shérif aux cotés de Peter Dinklage (Game Of Thrones…) et Juliette Lewis (Natural Born Killers…. Le film est réalisé par Elliot Lester (« Blitz », « Aftermath »), et arrivera plus tard en streaming via Tubi (USA).

Partager : Twitter

Facebook

Pinterest

Reddit

Tumblr