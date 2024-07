Jay Weinberg en thérapie après son éviction de Slipknot

Jay Weinberg, ancien batteur de Slipknot, a récemment participé à une longue interview depuis son passage dans le combo masqué. C’était pour le « Podcast One Life One Chance » avec l’animateur Toby Morse (H2O, etc.). Au milieu de la discussion, le sujet du licenciement surprise de Jay Weinberg de Slipknot à la fin de l’année dernière a été évoqué. Même si les deux partis sont restés civils dans la presse jusqu’à présent depuis que cette scission a eu lieu en novembre dernier, Jay Weinberg a initialement déclaré qu’il avait été « aveuglé » par son licenciement. Il s’avère que perdre de manière inattendue son poste d’une décennie a été une expérience quelque peu traumatisante pour le musicien, qui a traité le problème et le changement majeur dans sa vie, à travers des séances de thérapie continues.

Jay Weinberg à Toby Morse :

« À vrai dire, je suis en quelque sorte à un point où je ne suis pas encore vraiment prêt à en parler, vraiment. Et il ne s’agit pas d’écarter la conversation, mais j’ai passé du temps, et je passe du temps, à traiter toute l’expérience. Et l’expérience ne date pas des six derniers mois, mais bien des 10 dernières années. Et enfin, en quelque sorte, traiter tout ça. Et je le fais d’une manière que je considère comme responsable.

J’ai un thérapeute fantastique qui m’aide. Avant d’en parler, il est important pour moi de faire le bon travail de traitement de ces événements où vous passez 10 ans exclusivement consacrés à une seule chose. Il y a beaucoup à traiter de l’autre côté. Et je pense qu’il y aura certainement un moment où je parlerai de mon expérience vécue au cours de ces dix années – mais pas encore tout à fait. »

Lorsqu’on lui a demandé s’il avait déjà suivi une thérapie dans sa vie, Jay Weinberg a répondu :

« Par points. Ici et là. Mais je pense que quiconque entreprend de donner la priorité à sa santé mentale et recherche le bonheur en s’attaquant réellement à ces choses, je pense que quiconque se lance dans ce genre de voyage pour lui-même peut comprendre que lorsque vous trouvez différents thérapeutes ou différentes approches ou autre, parfois cela ça ne marche pas.

Parfois, je me dis : « Oh, ce n’est pas vraiment ma façon d’aborder cela ou quoi que ce soit », mais je suis dans un endroit où j’ai trouvé quelqu’un d’extraordinaire et je me sens réellement : « Wow, ça m’aide à contextualiser, ça m’aide à traiter. » Et c’est énorme. Parce que cela peut devenir un peu démotivant lorsque vous essayez de chercher des réponses et de l’aide lorsque vous essayez de trouver quelqu’un du genre « Aidez-moi à gérer ce moment incroyablement complexe ».

Cela ne se fait pas du jour au lendemain. Et certaines personnes pourraient trouver que cela est une partie déprimante du processus. Il est difficile de trouver un bon thérapeute, mais lorsque vous le trouvez, cela en vaut la peine. Et c’est une invitation à tous ceux qui recherchent cela, que même si c’est difficile, si vous rencontrez ces obstacles, vous n’avez pas encore l’impression d’avoir trouvé la bonne personne avec qui parler, elle est là-bas. Cela vaut la peine d’être recherché, si vous en avez besoin. »

Abordant la décision de se séparer de Jay Weinberg lors d’une conversation menée au printemps dernier, le percussionniste de Slipknot, M. Shawn « Clown » Crahan, a déclaré à propos du changement de personnel :

« Il y a plusieurs raisons à cela. Il ne faut pas confondre. Peu importe à quoi ressemble la situation. À moins que vous ne soyez dans le groupe et que vous compreniez, il n’y a pas de rancune ; il n’y en a jamais eu. Nous avons juste suivi notre chemin. Il n’y avait vraiment rien de mal. C’est tout ce que je peux dire. Ce que je peux dire, c’est que Slipknot a décidé de passer à autre chose, et c’est ce que nous avons fait. »

[Sources : One Life One Chance / The PRP]

