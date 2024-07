Mastodon prépare deux nouveaux projets musicaux, y compris leur neuvième album studio

Mastodon a beaucoup de musique en préparation pour deux projets à venir. Le groupe de métal progressif d’Atlanta prévoit de sortir son neuvième album studio, succédant à « Hushed And Grim » de 2021. Le guitariste Bill Kelliher a révélé que le groupe commencera à écrire et composer sérieusement en décembre 2024, après avoir terminé une tournée en Amérique du Sud avec Gojira. En plus de cet album, Mastodon a également un autre projet en préparation, bien qu’ils n’aient pas encore révélé de détails spécifiques sur celui-ci. Malgré les défis financiers posés par la pandémie de COVID-19 et l’augmentation des coûts de tournée, Kelliher est optimiste et motivé pour ces nouveaux projets musicaux.

