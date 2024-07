Carla Harvey annonce son départ de Butcher Babies

Carla Harvey a officiellement annoncé son départ du groupe Butcher Babies. Depuis l’automne dernier, elle était absente en raison d’une opération d’urgence aux yeux et ne rejoindra pas le groupe. Butcher Babies ont exprimé leur gratitude envers Carla pour son apport et lui souhaitent le meilleur pour l’avenir. Carla a partagé sa fierté pour son travail avec le groupe et a remercié les fans pour leur soutien. Elle a également promis de continuer à créer de la musique et à se produire, soulignant son enthousiasme pour ses projets futurs.

