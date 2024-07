Le nouveau single Jerry Cantrel avec des membres de Metallica et The Dillinger Escape Plan

Jerry Cantrell, le guitariste et chanteur d’Alice In Chains, sortira son nouveau single solo « Vilified » le 25 juillet. Le morceau comprend des contributions de Robert Trujillo de Metallica et de Gil Sharone, ancien batteur de The Dillinger Escape Plan. Le producteur Joe Barresi a supervisé la production. Jerry Cantrell partira également en tournée avec Bush et Candlebox pour promouvoir ce prochain album solo.

