Un titre inédit de GHOST dévoilé

Communiqué: Alors que son premier long-métrage « RITE HERE RITE NOW » est présenté cette semaine dans les cinémas de plus de 50 pays dans le monde, Ghost dévoile aujourd’hui la liste des chansons qui figurent sur la bande originale du film, qui sera disponible le 26 juillet prochain en CD, double vinyle et digital.

Actuellement en précommande, le groupe révèle aussi le morceau inédit « The Future Is A Foreign Land », que l’on peut entendre en générique de fin. Un titre studio disponible sur toutes plateformes.

Cette chanson inédite va réjouir les millions de fans des débuts légendaires de Ghost. Longtemps considérée comme perdue dans les sables du temps, « The Future Is A Foreign Land » est la troisième chanson issue des fameuses sessions datant de 1969, lorsque Papa Nihil était à la tête d’une des premières incarnations du groupe. C’est cette même formation qui nous a offert le désormais fameux 45 tours « Satanic Panic » et sa paire de titres phares datant de la période sixties de Ghost : « Kiss the Go-Goat » et « Mary on a Cross », véritable phénomène TikTok, certifié platine aux USA et or en France !

Aujourd’hui, « The Future Is A Foreign Land » vient donc compléter cette trinité impie avec ses paroles annonçant l’imminence de 1984 et des guitares immédiatement reconnaissables, tel un artefact d’une époque. Imprégné de signatures modernes et prémonitoires du son actuel de Ghost, ce titre s’achève sur un clin d’œil optimiste à 2024.

« The Future Is A Foreign Land » a été révélé au monde entier lors du générique de fin du film « Rite Here, Rite Now ». Il s’agit du seul morceau studio figurant sur la bande originale.

Liste des titres :

01) Imperium

02) Kaisarion

03) Rats

04) Faith

05) Spillways

06) Cirice

07) Absolution

08) Call Me Little Sunshine

09) Watcher In The Sky

10) If You Have Ghosts (Chamber Version)

11) Twenties

12) Miasma

13) Mary On A Cross

14) Respite On The Spitalfields

15) Kiss The Go-Goat

16) Dance Macabre

17) Square Hammer

18) The Future Is A Foreign Land*

* Toutes les chansons sont enregistrées live au Kia Forum de Los Angeles, à l’exception de « Future is a Foreign Land »

En France, le film « RITE HERE RITE NOW » sortira en salle le dimanche 23 juin 2024 !

Partager : Twitter

Facebook

Pinterest

Reddit

Tumblr