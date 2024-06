Ultra Vomit dévoile leur nouvel hymne « La Puissance du Pouvoir »

Communiqué: La Puissance du Pouvoir, premier extrait de l’album Le Pouvoir de la Puissance, est un authentique hymne métallique digne des plus grandes musiques de péplums.

Il fut écrit et composé en l’An 2023, en hommage à tous les fanatiques du groupuscule Ultra Vomit, que l’on surnomme désormais « Les Clients ».

Merci à vous, fidèles clients, car c’est grâce à votre pogn… passion, pardon, que nous gardons toujours ce même désir de parcourir l’univers pour aller à votre rencontre et vous exploser les tympans. Merci, pour tout l’arg… l’amour, bien sûr, que vous nous transmettez.

Vous nous donnez le pouvoir d’être puissant… Que dis-je… La puissance d’être pouvant. Cœurdialement, Emmanuel, Fabien, Matthieu & Nicolas

TRACKLISTING

1. Kings of Poop

2. Dead Robot Zombie Cop from Outer Space 2

3. Le Coq

4. Doigts de Metal

5. Toxoplasma Gondii (Felinus Sanctus)

6. Ricard Peinard

7. Mortal Konkass

8. The Gruge

9. Tikawahukwa

10. Patatas Bravas (Feat. Crisix)

11. Mouss 2 Mass (Feat. Mouss de Mass)

12. Auto-Thunes

13. Ültrus Crew

14. GPT (À l’instant)

15. Mollo sur le Caca

16. La Puissance du Pouvoir

17. A.N.U.S

