NO ONE IS INNOCENT dévoile le single « L’arrière Boutique du Mal » en vidéo

Communiqué: NO ONE IS INNOCENT vous dévoile un tout nouveau single et clip inédit, venant de leur ultime album Colères. Maintenant disponible sur toutes les plateformes !

Colères : Sortie le 27 septembre

Après 30 ans de combat Rock Metal , [NO ONE IS INNOCENT] annonce la sortie d’un Best of + inédits le 27 Septembre 2024 intitulé Colères et un retour sur scène à la Cigale de Paris le 20 mars 2025 !

» Ce sera le dernier album du groupe … qui a marqué l’histoire du Rock en France pendant 30 ans. »

