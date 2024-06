POWERWOLF : découvrez le second single de Wake Up The Wicked

Communiqué: Si son très attendu prochain album sortira le 26 Juillet chez Napalm Records, POWERWOLF en propose ce jour un nouvel extrait. Après avoir conté l’histoire du loup-garou de Bedburg avec l’hymne « 1589 », Attila Dorn et les siens vous emmènent faire le tour du monde sur un navire de la Renaissance avec « Sinners Of The Seven Seas ».

POWERWOLF sera en tournée européenne fin 2024. Deux dates françaises sont prévues : le Zenith de Nantes le mercredi 9 Octobre et le Zenith de Paris le jeudi 17 Octobre.

Le clip de « Sinners Of The Seven Seas » a été filmé dans le sud de la France et en Suisse. Il a principalement été tourné sur une réplique du célèbre trois-mâts composant la flotte de Magellan lors de son tour du monde au XVIème siècle. Un décor qui a accueilli nombre de films et de séries jusqu’à ce clip de POWERWOLF.

POWERWOLF est indiscutablement un des noms incontournables de la scène heavy metal mondiale actuelle. Entre ses millions de streams, ses headlines ou places de premiers choix sur les main stages de festivals (Wacken, Hellfest et Graspop en tête !) et ses concerts sold-out dans d’énormes arenas : le succès de la bande allemande est indéniable.

Wake Up The Wicked – le très attendu successeur de l’acclamé Call Of The Wild (2021) – sortira juste avant la toute première tournée Nord-Américaine du groupe et sa plus grande tournée européenne à ce jour. Avec ce nouvel album produit par Joost van den Broek, et tout en restant fidèle à son identité sonore bien reconnaissable, POWERWOLF s’aventure encore plus loin et montre une autre facette de ses talents musicaux et techniques. En somme : une belle manière de marquer ses vingt ans !

Partager : Twitter

Facebook

Pinterest

Reddit

Tumblr