ALCEST : Les Chants de l’Aurore

Plus de quatre ans après Spiritual Instinct, Alcest est de retour avec un nouvel album. Les Chants de l’Aurore, un septième long-format porté par les singles « L’Envol » et « Flamme Jumelle » désormais disponible via Nuclear Blast Records.

« C’est aujourd’hui que sort notre septième album, Les Chants de l’Aurore. Nous sommes si heureux de pouvoir enfin partager avec vous les morceaux sur lesquels nous avons travaillés ces quatre dernières années. Cet album a été véritable défi, nous sommes vraiment fiers du résultat et nous espérons que vous l’apprécierez autant que nous. Merci pour votre soutien indéfectible, il est très important pour nous. Neige & Winterhalter »

(Alcest)

Pourquoi écouter:

– Le mélange de styles unique

– La puissance des ambiances

– La qualité de production et d’arrangements

Partager : Twitter

Facebook

Pinterest

Reddit

Tumblr