KILL THE LIGHTS : Death Melodies

Composé de diverses sommités du metalcore, KILL THE LIGHHTS est emmené par James Clark de Throw The Fight, le line-up comprend également Jordan Whelan de Still Remains, Travis Montgomery de Threat Signal et l’ancien batteur de Bullet For My Valentine, Moose. Le line up qui mélange musiciens des US et du UK revoit et mélange de nombreuses influences qui vous emmène du côté du metalcore bien entendu mais aussi des titres heavy plus classiques. Bien entendu, vu les musiciens, la production est remarquable. C’est puissant, précis, il y a tous les éléments pour se laisser emmener à travers les univers des 12 morceaux que comportent l’album.

Pourquoi écouter:

– Des titres accrocheurs

– La puissance du son

– Le mélange des styles





