COMEBACK KID : Trouble (EP)

Après « Heavy Step » en 2022, COMEBACK KID revient avec un EP 4 titres intitulé « Trouble ». On y retrouve toute l’explosion du groupes avec des riffs tranchants, une voix hargneuse et un groove à vous faire décoller tout le pit. C’est également toujours aussi direct et le groupe reprend les recettes qu’il connait ce qui va plaire à tous ses fans. On pourra simplement regretter le fait que ça ne soit qu’un EP pour l’arrivée sur leur nouveau label SharpTone Records. Mais avis aux amateurs de hardcore, c’est à écouter/acheter d’urgence !

Pourquoi écouter:

– Un hardcore survolté

– Une voix incisive et parfaitement calibrée avec les riffs

– Le groove !

Partager : Twitter

Facebook

Pinterest

Reddit

Tumblr