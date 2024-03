DRAGONFORCE présente son nouveau single

Communiqué: Les pionniers du Power Metal extrême DRAGONFORCE dévoilent leur nouveau single « Burning Heart », accompagné d’un clip captivant !

Le nouvel album du groupe, Warp Speed Warriors, est disponible dès aujourd’hui chez Napalm Records !

Actuellement en tournée européenne en co-tête d’affiche avec AMARANTHE

Toutes les dates restantes de la tournée sont complètes !

Aujourd’hui, les pionniers du Power Metal extrême DRAGONFORCE sortent leur nouvel album épique, Warp Speed Warriors, chez Napalm Records ! Pour marquer le coup, le groupe dévoile le clip officiel de son nouveau single « Burning Heart » ! Des rythmes de batterie rapides et des guitares palpitantes portent ce nouveau titre accrocheur, qui s’accompagne d’un clip captivant.

Herman Li, à propos de « Burning Heart » :

« « Burning Heart » est une autre chanson de DRAGONFORCE dont nous sommes extrêmement fiers. C’est un hymne épique empreint de notre signature sonore et de 10 solos de guitare ! Cela fait cinq ans que nous n’avons pas sorti de nouvel album. Nous avons hâte que les fans entendent Warp Speed Warriors ! »

Dans la lignée des précédents albums et singles à succès du groupe nommé aux Grammy Awards, comme le tube de platine « Through the Fire and Flames » (plus de 240 millions de streams sur Spotify et 140 millions de vues sur YouTube), Warp Speed Warriors perpétue l’héritage de DRAGONFORCE avec des chansons qui deviendront des classiques instantanés – « Power of the Triforce » a déjà dépassé les 1,7 million de vues sur YouTube ! Découvrez le clip de « Burning Heart » ci-dessous – les premiers formats de l’album sont déjà en rupture de stock, alors assurez-vous de vous procurer votre exemplaire avant qu’il ne soit trop tard !

Herman Li à propos de Warp Speed Warriors :

« Après quatre ans d’incubation créative, nous sommes ravis de sortir ce que nous pensons être notre album le plus ambitieux et le plus grandiose à ce jour. Warp Speed Warriors présente de multiples facettes de nos capacités artistiques, et nous invitons les aficionados du Metal de tous horizons à découvrir quelque chose de captivant sous ses différentes couches. Nous sommes impatients de partager ce chapitre de notre voyage musical avec vous, ça va être ÉPIQUE ! »

Après l’ouverture sur « Astro Warrior Anthem », le titre « Power of the Triforce », inspiré de Zelda, maintient le volume à un niveau élevé avant que DRAGONFORCE le diminue temporairement sur la ballade « Kingdom of Steel ». Des rythmes de batterie rapides et des guitares palpitantes portent l’entraînant « Burning Heart », tandis que les chants de « Space Marine Corp » sont accompagnés d’un refrain fort et entraînant. Les influences électroniques de l’hymne Power Metal grandiose « The Killer Queen » hypnotisent, tandis que la voix du chanteur MARC HUDSON s’élève vers les cieux. Le dernier morceau original de Warp Speed Warriors, « Pixel Prison », est suivi de la reprise inattendue mais brillante de « Wildest Dreams (Taylor’s Version) » de TAYLOR SWIFT en tant que titre bonus qui conclut cette aventure épique sur certains formats.

Warp Speed Warriors a été produit, mixé et masterisé par Damien Rainaud aux studios Mix Unlimited à Los Angeles, avec Sam Totman et Herman Li. Cet album est une expérience d’écoute inégalée et innovante qui perpétue l’héritage du groupe avec des chansons qui deviendront, sans l’ombre d’un doute, des classiques instantanés dans et au-delà des canons de DRAGONFORCE.

Retrouvez DRAGONFORCE en concert !

En co-tête d’affiche avec AMARANTHE et le groupe invité spécial : INFECTED RAIN

15.03.24 DE – Wiesbaden / Schlachthof

16.03.24 CH – Zurich / Komplex 457

17.03.24 BE – Brussels / AB Box

19.03.24 DE – Stuttgart / LKA Longhorn

20.03.24 FR – Paris / Bataclan

22.03.24 UK – Bristol / O2 Academy

23.03.24 UK – Manchester / Manchester Academy

24.03.24 UK – London / The Roundhouse

