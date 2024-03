RE-ANIMATOR Festival : l’affiche finale

Communiqué: RÉ-ANIMATOR FESTIVAL : le nouveau festival qui aura lieu à Saint-Nolff du 24 au 26 mai, dévoile sa programmation finale

Le Re-Animator, petit frère du Motocultor Festival, débarque les 24, 25 et 26 mai 2024 sur les terres de Saint-Nolff, au Vieux Moulin !

Au programme : trois jours de festivités, de rock et de metal, 28 groupes dont de nombreux groupes émergents.

Un coup de projecteur également sur la scène locale avec la programmation de cinq groupes du Pays de Vannes : CESAR GARAGE, SON’S OF FLAHERTY, OAKS CROWN (Vannes), VONSHARON de Baden et BASAALT d’Arradon.

Découvrez la programmation !

Vendredi 24 mai 2024

AGGRESSIVE AGRICULTOR (Punk rock) / APPALOOZA (Stoner) / BASAALT ( Groove Metal Alternatif ) / BEER BREATH (Thrash death) / HEXECUTOR (Speed / Thrash Metal) / LES CHANTS DE NIHIL (Black metal) / LES HOMMES CRABES (Power alternatif rock) / POIL (Expérimental rock) / SETH (Black metal) / TRISKILL (Fest-noz metal breton)

Samedi 25 mai

AKIAVEL (Death metal) / CESAR GARAGE (Metal) / LOUDBLAST (Death metal) / MOSI (Post rock) / OAKS CROWN (Stoner/Sludge) / RED SUN ATACAMA (Desert rock) / T.T.T (Tribute To Thrash) / VONSHARON (Modern rock garage)

Dimanche 26 mai

DYNAMITE SHAKERS (Rock garage) / GIÉDRÉ (« Objet Chantant Non Identifié ») / GOROD (Death metal) / HELLGOAT (Black metal / Suède) / INFERN (Death metal) / THE CLOVERHEARTS ( Celtic punk / Australie) / THE MANKY MELTERS (Folk Punk Celtique) / SONS OF O’FLAHERTY (Folk Punk Celtique) / WÉKERAS (Black metal / Suède)

TARIFS / BILLETTERIE

Pass 3 jours => 75€ hors frais de loc.

Pass journée => 28€ hors frais de loc.

Les places sont en vente dans tous les points de vente habituels ainsi que sur le lien billetterie dédiée :

https://reanimator.seetickets.com/

Page Facebook : https://www.facebook.com/ReAnimatorFestival/

Site web : https://www.re-animator-festival.com/

