DARKEST HOUR : Perpetual Terminal

Depuis 1995, DARKEST HOUR mélange différentes influences pour obtenir un Metal violent mais qui laisse toujours la place à de vraies mélodies de guitares qui peuvent parfois être complexes. Car DARKEST HOUR n’a jamais fait dans la simplicité en faisant un groupe technique et redoutable de précision. Au fil des ans le groupe a fait varier ses influences pour plus ou moins d’agressivité, de mélodie, de hargne et d’énergie.

2024, va marquer la sortie du 10ème album intitulé « Perpetual Terminal« . Ce nouvel opus composé de 11 titres tirent plus, globalement, vers le côté agressif du groupe. La violence y est quasi permanente, « Societal Bile« , « Love if Fear« , mais on y retrouve toujours la signature du groupe avec certaines envolées de guitares. La production est ultra puissante, moderne et sert à merveille les nouveaux titres du groupes. DARKEST HOUR réserve aussi quelques surprises avec « One With the Void » apportant une touche plus Dark, une ambiance différente, ou encore avec l’interlude « Amor Fati » qui présente une autre facette du combo américain.

La voix de John Henry est toujours aussi puissante, il crache les paroles des 11 titres avec toujours autant de colère. Mais il sait aussi s’aventurer sur des terrains différents comme sur l’intro de « Mausoleum« . Bien entendu le Basse batterie massif soutient cette colère en alternant groove et blast beat, ayant recours à tous les types de plans que le metal actuel peut offrir.

« Perpetual Terminal » est une belle réussite pour un groupe de metal qui approche les 30 ans d’existence. La passion est intacte. La violence, le groove, la mélodie, tous les éléments que maitrisent DARKEST HOUR sont à nouveau bien présents et c’est avec plaisir qu’on lance l’écoute de l’album complet.

